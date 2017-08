Kryetari i Kuvendit të 44-të popullor të Republikës së Bullgarisë, Dimitar Gllavçev sot do qëndrojë për vizitë pune në Republikën e Maqedonisë. Gllavçev në kuadër të vizitës do të ketë takim me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi.