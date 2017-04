Kryesuesi i Kryesisë së BeH-së për vizitë në Maqedoni

Presidenti Gjorge Ivanov sot dhe nesër do të jetë nikoqir i kryesuesit të Kryesisë së Bosnjë e Hercegovinës, Mlladen Ivaniq, i cili do të qëndrojë për vizitë dyditëshe zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Sot, siç kumtuan nga kabineti i presidentit, do të mbahet takim tet-a-tet i Ivnaovit me Ivaniqin, si dhe takim plenar i delegacioneve zyrtare të të dy shteteve. Në ditën e dytë të vizitës, do të mbahet forum biznesi me pjesëmarrje të afaristëve nga Republika e Maqedonisë dhe nga Bosnja e Hercegovina, ku paraqitje do të kenë presidenti Ivnaov dhe kryesuesi me Kryesinë e BeH-së, Ivaniq.