Kryeministri grek, Alexis Tsipras është shtruar me urgjencë mbrëmjen e djeshme në spital, raportojnë mediat greke. Sipas “Protema.gr” mjekët e spitalit bëjnë me dije se Tsipras vuan nga sëmundja e quajtur “Umbilical Hernia” megjithatë nuk ka ende një njoftim zyrtar nga zyra e Tsipras në lidhje me ngjarjen. Po ashtu bëhet me dije se për Tsipras do t’i nënshtrohet një operacioni orët e ardhshme.