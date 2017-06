Kripa ndihmon të humbni në peshë

Konsumimi i kripës, sipas ekspertëve mundet të nxitë humbjen në peshë. Rezultatet tregojnë se konsumimi i lartë i kripës jo domosdoshmërisht rrit etjen, por sasia e urinës së prodhuar është në përputhje me ditët kur nuk konsumoni sasi të lartë të kripës. Kjo sugjeron se trupi shkrin yndyrat për të prodhuar lëngje. Zbulimet janë një kontradiktë me studimet paraprake që sugjerojnë se konsumimi i tepërt i kripës shkakton shtimin në peshë duke shkaktuar, që trupi të mbajë lëngjet brenda. Hulumtuesit nga “Vanderbilt University”, kanë analizuar astronautët nën simulimin e udhëtimit hapësinor. Rezultate, e publikuara në “Journal of Clinical Investigation”, kanë bërë me dije se, përkundër konsumimit më të madh të kripës në ditë të caktuara, astronautët kishin pirë më pak ujë, që është në kundërshtim me teorinë se ushqimet e njelmëta na shtojnë etjen. Pra, përkundër faktit se ata kishin pirë më pak ujë, ekuipazhi kishte urinuar të njëjtën sasi të urinës. Shpjegimi për këtë ishte se astronautët kishin shkëmbyer yndyrat për të prodhuar lëngje.