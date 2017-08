Kravatat e çmendura të Edi Ramës (FOTO)

Është thënë shpesh, madje ajo që është evidente lidhet me kombinimin perfekt sa edhe ekstravagant që kryeministri Rama u bën kravatave. Me një shije të rafinuar që e karakterizon në të shumtën e rasteve, Rama zgjedh të mbaje kravata me ngjyra, me tonalitete ku jo çdo kush do të kishte guximin ti përdorte. Por kryeministri i Shqipërisë duket se bën ndryshimin nga klasa politike. Kritikuesit e modës do ti vendosnin një notë të mirë, ndërsa ai nuk harron që edhe çorapet ti sjell në detaje sipas vendit ku është i pranishëm, por edhe stinës. Është e padiskutueshme se suksesi i një kostumi klasik nuk vjen pa këmishën dhe kollaren cilësore. Ato duhet të jenë të kombinuara mirë në material dhe ngjyrë me kostumin. Por Ramës nuk i shpëtojnë këto detaje. Ngjyrat harmonike të kollareve ai i ndërthur me veshjen dhe në jo pak raste ato bëjnë kontrast, shkruan Albeu.