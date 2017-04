Kosi i shtëpisë është i pakrahasueshëm

Jo shumë vite më parë, përgatitja e kosit (siç quhet ndryshe, nxënia e kosit) në shtëpi, ishte praktikë e përditshme për të gjitha gjyshet apo mamatë. Me kalimin e viteve dhe tejmbushjen e tregut me produkte të gatshme, ky zakon, thuajse humbi por këto kohët e fundit, kur pasiguria ushqimore është rritur, zonjat e shtëpive po e blejnë sërish qumështin te fshatarët për ta bërë kosin vetë! Kosi duhet të jetë në mënynë e përditshme të të gjithëve; nga fëmijët deri te të moshuarit! Të paktën një gotë kos në mëngjes apo darkë, është e domosdoshme! Efektet e tij janë shumë më të mira nëse e përgatisni vetë. Kosi i gatshëm, në shumicën e rasteve, është i përgatitur me qumësht pluhur dhe proteinë të ndryshme në formë pluhuri. Kosi është një burim i mirë proteinash dhe ka një strukturë e cila është burim kalciumi dhe një masë mbrojtëse ndaj infeksioneve të zorrëve dhe atyre urinare. Për të mësuar fëmijët me kosin, nëse nuk e pëlqejnë, shtojini fruta të freskëta dhe mjaltë. Kosi është një nga produktet më të mira të qumështit sepse është lehtësisht i tretshëm dhe rregullator i shqetësimeve të stomakut. Kosi nuk shkakton fryrjen që ju shkakton qumështi.