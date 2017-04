Konsumi i rregullt i çajit ul rrezikun e humbjes së kujtesës

Konsumi i rregullt i çajit mund të zvogëlojë rrezikun e humbjes së kujtesës me 50 për qind, tregon studimi i shkencëtarëve në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Singaporit. Studimi është realizuar me ndihmën e 957 kinezëve, konsumatorë të çajit. Ata në periudhën 2003-2005 kanë pirë rregullisht çaj sipas zakoneve dhe të dhënat e tyre në lidhje me sasinë e çajit të pirë ia dorëzuan studiuesve. Deri në vitin 2010, të anketuarit një herë në dy vite i janë nënshtruar testeve të cilat, ndër të tjera, duhej të tregonin nivelin e kujtesës së tyre. Sipas rezultateve, konsumi ditor i çajit për 50 për qind ul rrezikun e problemeve të humbjes së kujtesës. Sa i përket të moshuarve, kur paraqitet rreziku i prekjes nga sëmundja e Alzheimerit, atëherë kjo shifër arrin në madje 86 për qind. Rezultatet e studimit janë publikuar në revistën “Journal of Nutrition Health&Aging”.