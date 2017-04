Kompanitë e sigurimeve do t’i paguajnë pensionet private

Qefser ABDYLI

Shkup, 10 prill – Kompanitë e sigurimeve të cilat kanë leje për shitjen e sigurimit jetësor do t’i paguajnë pensionet nga financimi kapital i sigurimit pensional nga shtylla e dytë dhe e tretë e pensioneve. Kjo është një risi e cila ende nuk ka filluar të funksionojnë në praktikë, ndërsa nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se kompanitë e sigurimeve në çdo kohë mund të fillojnë me këtë biznes, vetëm se duhet të tregojnë interes, shkruan gazeta KOHA. “Kur një person do t’i plotësojë kushtet për pension, kompania e sigurimeve do t’i merr paratë të cilat janë mbledhur te fondi i pensioneve private. Shoqata e pensioneve e cila më parë ka investuar paratë i transferon ato pa asnjë reduktim, që do të thotë kompania e sigurimeve do të fitojë para në dorë, të cilat do të mund të trashëgohen pas vdekjes së të siguruarit”, thonë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Pensionistët e ardhshëm, anëtarë të fondeve të pensioneve private do të marrin dy pensione në një llogari. Njërën, e cila do të jetë më e vogël, do ta marrin nga Fondi Pensional dhe Invalidor i Sigurimeve të Maqedonisë, ndërsa tjetrën (atë kryesore) nga kompanitë e sigurimit. Pensioni do të mund të paguhet me tërheqje të programuar (për moshë të caktuar) ose në formën e anuitetit (deri në vdekjen e të siguruarit) apo kombinim i dy varianteve. “Për mënyrën e marrjes së pensionit nga fondet e pensioneve private do të vendos Qendra për përmbledhje, e cila do të bëjë llogaritjen nëse është më mirë pensioni të tërhiqet, përmes tërheqjes së programuar, anuiteteve, apo kombinim i të dyjave metodave. Gjatë llogaritjeve sistemi do të marrë parasysh moshën dhe gjininë e të siguruarit dhe mjetet e akumuluara në llogari. Do të bëhet llogari ndaj jetëgjatësisë dhe në qoftë se për shembull anuiteti është për 20-30 euro më pak, ato i siguruari do t’i pranojë deri në fund të jetës. Në fondin e dytë të obligueshëm pensional bëjnë pjesë 432.722 anëtar të siguruar. Në shtyllën e tretë, e cila nuk është e obligueshme, por është në bazë vullnetare, numërohen 23.044 anëtarë. Prej aty, pensionet do të mund të tërhiqen dhjetë vjet para se të përmbushen kushtet për pension, gjegjësisht, 54 vjet për burrat dhe 52 vjet për gratë. Në rastin e tërheqjes së programuar të pensioneve, nëse i siguruari i ka shpenzuar paratë dhe jeton më gjatë nga parashikimet me projeksion, nuk do të ketë pension nga llogaritë private. Do të mbetet vetëm me pensionin nga fondi shtetëror pesional. Për këtë Qendra për përmbledhje, që në fakt do të jetë një sistem elektronik, do të duhet të ofrojë më të mirën për çdo të siguruar.

PENSIONIM NË MOSHËN 64, RESPEKTIVISHT 62 VJEÇARE

Sipas Ligjit për sigurim pensional, përcjell KOHA, burrat kanë të drejtë të dalin në pension kur të mbushin 64 vjet, ndërsa gratë 62 vjet. Deri atëherë duhet të shkojnë në punë. Sipas Ligjit për marrëdhënie pune, punëdhënësi ndërpret kontratën e punës kur punonjësi (burri apo gruaja) do të mbushin 64 vjet dhe 15 vjet përvojë pune.

