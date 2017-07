Kate dhe Laura Mullaeavy, për vitin 2018 do të sjellin kurora të një niveli tjetër. Këto kurora do të jenë me lule, por që janë tërësisht ndryshe prej atyre që kemi parë deri tani, madje ka prej tyre që mbështjellin tërë kokën. “Dasmat e nuseve në vitin 2018 do të jenë më të veçantat, këto kurora do i zbukurojnë ato”, ka thënë Laura Mullaeavy.