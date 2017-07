Klopp kapet “mes femrave” (FOTO)

Jurgen Klopp po merr rreze dielli me gruan e tij në Ibiza. Ai është fotografuar me një kapelë ekstravagante. Gjermani karizmatik po shijon ditët e pushimeve me gruan e tij, Ulla Sandrock, dhe disa miq të ngushtë, përpara se të kthehet në “Merseyside” për të nisur përgatitjet parasezonale. Zgjedhja e tij me kapele, dalë nën një ombrellë, na sugjeron se “Reds” nuk janë kurrë larg nga mendja, madje edhe kur bëhet fjalë për një pushim me të afërmit e tij më të dashur në “ishullin e puthur me diell”.