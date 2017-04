Kjo super-veturë është e dedikuar vetëm për femra (FOTO)

Kjo veturë ka edhe mbështetëset e kokës të personalizuara. Auto Shangai do të hapet nga data 19-20 Prill dhe në të do të ekspozohet një veturë e veçantë e emëruar si ‘Nunsheng’, transmeton Express. Sipas CarNewsChina, kjo fjalë përkthehet si ‘Goddess’ që ka kuptimin e një femre të famshme e cila admirohet nga masa të gjëra. Kompania e famshme Zoyte, ka ndërtuar këtë model SR9 i cili përveç se është i lyer me ngjyrë rozë nga jashtë, në brendësi të saj dominon po ashtu ngjyra rozë dhe ajo e bardhë. Ky edicion special SR9 nga Zoyote do të ketë motor 2.0-litër turbo me 190 kf.