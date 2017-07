Kjo është pija që na bën më jetëgjatë

Shumë njerëz do lumturohen, pasi një pije aq shumë e përdorur ndikon në jetëgjatësi. Bëhet fjalë për kafenë, madje kush pi tre filxhanë në ditë, është më jetëgjatë se ata që nuk e përdorin. Është ky zbulimi i bërë në një studim bazuar në gjysmë milioni njerëz në dhjetë shtete të ndryshme të Evropës, përfshirë dhe Italinë. Studimi anglez u krye nga ekspertët e IARC (International Agency for Research on Cancer) dhe Imperial College më Londër. Bazuar në atë që u publikua në revistën shkencore “Annals of Internal Medicine”, thuhet se u mbajt në monitorim mënyrat e ndryshme të konsumit të kafes. Pjesëmarrësit në studim u monitoruan për 16 vite, duke analizuar edhe rastet e vdekjeve. U zbulua se kush pinte kafe rregullisht, ishte më jetëgjatë. Kjo pasi sipas studiuesve, pija e zezë ka efekte mbrojtëse në mëlçi dhe luan rol mbrojtës në organizëm në sajë të përmbajtjes së molekulave dhe antioksidantëve.