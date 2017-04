Kjo është mosha kur duhet të përdorni kripën dhe sheqerin tek fëmija

Bebet duhet të mbahen larg nga sheqeri dhe kripa për të paktën një vit. Ky është një fakt gjerësisht i njohur, por më poshtë do të lexoni të gjitha efektet negative të këtyre shtojcave që i shtohen ushqimit e i japin një shije karakteristike. Kërkesa e fëmijës për kripë është më pak se 1 gram në ditë dhe nëse foshnja ushqehet me qumësht formulë e plotëson këtë nevojë përmes këtij qumështi. E gjitha kjo lidhet me veshkat e fëmijës. Ky çift organesh është ende në zhvillim dhe sasia e shtuar e natriumit ndikon negativisht në zhvillimin e tyre. Kripa do të shkaktojë keqfunksionim të veshkave dhe kjo mund të çojë në zhvillimin e shumë sëmundjeve të tjera me kalimin e viteve si ato kardiovaskulare, sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes, osteoporozën dhe hypertension. Pse ushqime pa sheqer? Para së gjithash duhet të shpjegojmë që po flasim për sheqerin e rafinuar (sheqerin e bardhë) dhe jo sheqerin natyral që ndodhet tek frutat. Hulumtimet tregojnë se si fëmijët e ushqyer me sheqerna të lartë janë të prirur për sëmundje kardiovaskulare, diabet dhe obezitet. Sheqeri i tepërt ul imunitetin e fëmijës tuaj, si dhe çon në dëmtimin e prishjen e dhëmbëve.