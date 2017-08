Kjo është lulja që mund të shpëtojë jetën njeriut

Buganvilia është një lule e bukur e cila rritet në çdo tokë kur përshtatet me të gjitha llojet e klimës. Ajo mund të arrijë deri në 12 metra lartësi. Në Meksikën Qendrore, përfitimet e kësaj luleje janë shfrytëzuar me kohë, çka do të thotë që ajo ka efekte pozitive në organizëm. Ja disa prej tyre:

– Zvogëlon kollën e thatë. Ndihmon në heqjen e muzokës nga sistemi i frymëmarrjes (në faring, laring etj)

– Ul ethet. Përmirëson sistemin e frymëmarrjes. Ai kontribuon në funksionimin e duhur të mushkërive dhe aftësinë e tyre për të oksigjenuar trupin.

– Ndihmon në balancimin e sistemit të tretjes. Në rastin e rrënjëve, këto kanë një efekt laksativ, ndërsa gjethet shkaktojnë kapsllëk. Në varësi të gjendjes, ne mund të zgjedhim një opsion ose tjetrin.

– Promovon kujdesin e lëkurës. Bugambilia njihet për vetitë e saj antiseptike, sidomos në lëkurë, kështu që ndihmon në luftimin e akneve, infeksioneve dhe zhdukjes. Nëse keni puçrra fytyre ose keni një lëkurë të nxehtë që zakonisht ka baktere, me efektin antiseptik të bougainvillea, ju mund ta mbani atë të pastër dhe larg nga bakteret.

– Shërben si detoksifikues, sidomos për mëlçinë.

SI TA PËRDORIM? Marrim disa gjethe nga kjo lule dhe i lajmë me ujë të bollshëm për ti hequr papastërtitë. Më pas i ziejmë në një tenxhere dhe i heqim atëherë kur të kenë ndryshuar ngjyrën e ujit. Sipas dëshirës mund të hedhim edhe një lugë mjaltë. Ky lëng këshillohet të pihet i nxehtë ose të aplikohet në zonën ku doni të përmirësoni gjendjen!