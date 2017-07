Kina kopjon Miss BumBumin e Brazilit (FOTO +16)

Shteti komunist i Kinës duket se ka kopjuar kontestin e bukurisë së prapanicave nga Brazili, transmeton portali arbresh.info. Në një vend kulturor konservator, ku vetëm 20 vjet më parë, veshja e një bikini në plazh, tërhiqte një shikime mos miratuese, garueset e reja tani dalin në sandale me këmishë dhe shfaqin të pasmet e tyre në një qendër tregtare me shkëlqim. Një seri prej pesë garash janë organizuar nga Saipu, një klub i palestrës me bazë në Pekin, për t’i bërë përshtypje spektatorëve në të gjithë vendin. Garueset veshin tanga, ku kërcejnë e dridhin prapanicat për t’u pëlqyer nga të tjerët.