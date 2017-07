Këto shenja në sy paralajmërojnë shumë sëmundje të rënda

Trupi i njeriut është një gjë shumë e mahnitshme. Kur diçka nuk shkon mirë, trupi ynë gjen gjithmonë disa mënyra për të na dërguar disa sinjale. Mënyra më e zakonshme në të cilën trupi ynë na tregon se diçka është e gabuar, vjen përmes syve tanë. Ju mund ta besoni, ose nuk keni nevojë, por sytë tuaj mund të funksionojnë si një dritare në shëndetin tuaj.

– Shenja si puçër poshtë syrit: Ndonjëherë mund të jetë shumë e dhimbshme dhe irrituese, por gjëja më e mirë për to është se zakonisht zhduken brenda pak ditësh. Por, nëse keni një shenjë të tillë që nuk është pastruar për rreth tre muaj, mund të jetë një shenjë e kancerit të rrallë që njihet edhe si karcinoma e gjëndrës dhjamore.

– Humbja e vetullave: Humbja e qimeve tek vetullat mund të jetë një shenjë e disa sëmundjeve tiroide.

– Shikim i paqartë: Kur përdorni rregullisht rregullisht telefonin ose kompjuterin tuaj, mund të keni sytë e djegur ose ndoshta vizion bluror. Kur vizioni juaj bëhet i paqartë, ndërsa ju qëndroni në kompjuter ose në kompjuterin tuaj, atëherë bëhet fjalë për sindromin e vizionit kompjuterik. Meqë ekziston një mungesë e kontrastit në ekranin e kompjuterit të kombinuar me punën shtesë të fokusimit në pixels, sytë tuaj mund të tensionohen.

– Një pjesëz e verbër: Kur keni një vend të vogël të verbër në shikimin tuaj, ju nuk duhet ta injoroni atë, sepse mund të ketë një kuptim më të thellë. Kur vëreni se po përjetoni një vend të verbër me drita ose një vijë me onde, ajo mund të jetë si rezultat i migrenës.

– Sytë të fryrë: Sytë tuaj me siguri mund të luajnë disa truke me ju. Kur vëreni një ndjesi frymore në sytë tuaj, ajo mund të lidhet me gjëndrën tiroide.

– E bardha e syve të verdhë: Kjo është një gjendje e njohur edhe si verdhëz, e cila kryesisht shfaqet tek të sapolindurit, sepse ato kanë funksionin e papjekur të mëlçisë.

– Vizion i paqartë tek një diabetik: Ato njerëz që vuajnë nga diabeti janë në një rrezik të lartë për të pasur disa probleme të ndryshme të syve. Më të zakonshmet e tyre janë retinopatia diabetike. Ky është një kusht që mund të ndikojë në sistemin e qarkullimit të syve. Është një nga shkaqet kryesore të verbërisë në mesin e të rriturve amerikanë.

– Vizioni i dyfishtë ose humbja e shikimit: Menjëherë pasi të keni një vizion të papritur të dyfishtë, vizion të zbehtë ose humbje të vizionit, duhet të vizitoheni tek një profesionist i kujdesit shëndetësor, sepse të gjitha këto kushte janë shenja paralajmëruese të një goditjeje.