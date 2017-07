Kështu jetojnë fëmijët e sheikëve arabë (FOTO)

Në botë ka shumë fëmijë që shfrytëzojnë në maksimum pasuritë multimiliardëshe të krijuara nga prindërit, apo brezat më të vjetër. Por në Arabinë Saudite, pasuria nuk është thjesht monetare, ajo është e lidhur ngushtë edhe me pushtetin që familjet e tyre kanë. E kjo tregohet qartë edhe nga fotot që fëmijët e sheikëve publikojnë në rrjetet sociale ku nuk kanë të munguar pozat me makinat luksoze dhe kafshët ekzotike, por edhe fotot me armë, pa pasur frikën e ligjit.