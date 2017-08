Kaloi valixhen në aeroport, ajo që kapën rrezet X i tmerruan të gjithë (FOTO)

Të punosh si kontrollues valixhesh në aeroport duket sikur është një punë e lehtë për disa, por në fakt është dhe e komplikuar dhe sidomos kur ke të bësh me pasagjerë si personi në fjalë. Teksa një pasagjer po kalonte valixhen e tij në aeroport në Shtetet e Bashkuara, papritmas punonjësja kupton se diçka nuk ishte në rregull. Në momentin që ajo vendos rrezet X, sheh se brenda ka diçka që nuk shkon dhe e njohur nga pajisja shtyhet menjëherë për ta hapur valixhen. Kur sheh se ç’kishte brenda tmerrohet dhe menjëherë telefonon sigurimin. Në të ishin pesë kobra dhe nëse do kishin kaluar, për t’u futur në avion do u kishin bërë gjëmën pasagjerëve, pasi nëse ata acarohen janë gati të shpërthejnë nga çanta. Mësohet se janë marrë masa ndaj pasagjerit.