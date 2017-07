Format e saj seksi shpeshherë krahasohen me ato të shoqes së saj Kim Kardashian. Të shtunën Larsa Pippen ka dëshmuar arsyen se pse ndodh një gjë e tillë, derisa është shfaqur në plazhin e Miamit, shkruan Daily Mail. 42-vjeçarja ka marrë vëmendjen e të gjithë pushuesve, pasi doli me bikini dy-pjesëshe me të cilat dukej më në formë se kurrë.