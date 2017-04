Jolevski: I plotësojmë kriteret, NATO duhet të sjellë vendim për anëtarësim

Ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski, sot në Romë kryesoi me sesionin e quajtur “Rruga deri në integrim”, e cila është pjesë e konferencës që e organizon Kolexhi mbrojtës i NATO-s. Jolevski theksoi se anëtarësimi në BE dhe NATO është me rëndësi strategjike për Republikën e Maqedonisë, por edhe për Evropën dhe se është e domosdoshme që të gjendet metoda që t’i përshpejtojë proceset integruese për vendet tjera nga Evropa Juglindore.

“Ndryshimet në rrethimin gjeopolitik në Evropë dhe në botë tregojnë në nevojën e qasjes strategjike drejt përshpejtimit të proceseve integruese të vendeve të Evropës Juglindore, sepse situata status-kuo në integrimet e tyre është e paqëndrueshme”, tha ministri Jolevski. Në sesion, siç kumtoi Ministria e Mbrojtjes, është theksuar rëndësia e integrimit të vendeve-aspirante për anëtarësim në NATO nga Evropa Juglindore. Folësit kanë theksuar se në anëtarësimin në Aleancë duhet të shikohet nga aspekti i ruajtjes dhe avancimit të stabilitetit rajonal dhe sigurisë.

Krahas ministri Jolevski, në sesion morën pjesë edhe ish-ministri i Punëve të Jashtme të Sllovenisë, Dimitrij Rupel, sekretari i përgjithshëm i Këshillit për bashkëpunim rajonal Goran Svilanoviq, kryetari i Këshilli atlantik nga Tirana, Arian Starova dhe Bruk Smith-Uindzo nga Divizioni për hulumtim të Kolexhit mbrojtës të NATO-s në Romë. Qëllimi i konferencës është që të jepet kontribut shtesë për sigurinë në bashkësinë ndërkombëtare duke shikuar nga perspektiva e të menduarit politik dhe strategjik, ndërsa në drejtim të integrimit të vendeve tjera nga Ballkani dhe ngjarjet e sigurisë në rajon dhe Evropë.