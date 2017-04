Joga me një shishe birrë! (FOTO)

Një disiplinë e re, e cila ndërthur jogën me birrat, i pati fillesat e saj në Berlin në vitin 2015, por tashmë po gjen një përhapje të gjerë. Një ide e re dhe mjaft e çuditshme është duke u përhapur me shpejtësi, ajo quhet “Bieryoga”. Fotografi mahnitëse tregojnë praktikantë nga Bangkok, por edhe nga vende të tjera si Melburni apo Sidnei, teksa praktikojnë joga ndërsa nuk mungon as shishja e birrës. Por profesorët e jogës rekomandojnë të konsumohet vetëm një ose maksimumi dy shishe birrë gjatë një seance prej një ore.