Jo “Platformë e Tiranës”, por Deklaratë e partive shqiptare

Kundër keqpërdorimit të termit “Platformë e Tiranës”, që përdoret nga deputetët e VMRO-së doli edhe deputeti nga Lëvizja BESA, Afrim Gashi. “Bëjmë apel që të mos keqpërdoret seanca dhe të mos thoni Platformë Tiranase, por Deklaratë e përbashkët e partive shqiptare. Kjo Deklarate e përbashkët është nënshkruar në Shkup, më 7 janar 2017”, deklaroi Gashi. Ai shtoi se kriza ka filluar me zbardhjen e skandalit të përgjimeve kur u kuptua se kanë rënë të gjitha shtyllat e sistemit shtetëror. Kriza nuk filloi me Deklaratën shqiptare, por filloi që kur ndodhi skandali i përgjimeve dhe kur u kuptua se kanë rënë të gjitha shtyllat e sistemit shtetëror, përfshirë edhe sigurinë, gjyqësinë dhe prokurorinë. Si është e mundur të zhvillohet shteti me krimin që nuk ndëshkohet nga askush. Prandaj, duhet t’i kthehemi problemit kryesor e të mos debatohet për çështje jo-esenciale”, tha Afrim Gashi nga Lëvizja BESA. Më pas deputeti i VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski, u ankua se gjatë kohës kur ata kanë qenë në pushtet, në një manifestim në Gostivar, të gjitha mbishkrimet kanë qenë në gjuhën shqipe. “Korrektësia duhet të jetë reciproke. Kjo nuk është përpjekje për shfuqizimin e Marrëveshjes paqësore dhe ridefinimit të së njëjtës. Kjo do të jetë shumë me rrezikshme”, tha Dimovski. Ndaj tij reagoi deputetja e BDI-së, Mirsade Emini, duke thënë se Dimovski gënjen. “Dimovski flet për manifestim në të cilët njëkohësisht është folur edhe shqip, maqedonisht dhe turqisht. Nuk është korrekte që të gënjehet”, tha Mirsade Emini. (koha.mk)