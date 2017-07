Janë gjetur armë dhe municion në një kanal pranë rrugës në Bllacë

Pjesëtarët e MPB-së pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra në afërsi të fshatit Bllacë, më saktë në afërsi të rrugës rajonale drejt Kosovës, në një kanal pranë rrugës, kanë gjetur dhe kanë marrë armë dhe municion. “Nga ana e Njësisë për tregti të palejuar pranë Sektorit për punë të brendshme Shkup në bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, ndërsa në bashkëveprim me Njësinë për sistematizim të shpejtë, Njësiti i ALFA-s dhe Njësisë për ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe analiza, janë ndërmarrë masa dhe aktivitete në afërsi të fshatit Bllacë, më saktë në afërsi të rrugës rajonale drejt Kosovës, me ç’rast në një kanal pranë rrugës së paasfaltuar janë gjetur dy raketa dore M57, shtatë bomba dore, pesë ndezëse për bomba dore, mitraloz 7,62 mm nga prodhimi rus, pushkë automatike AK 7,62 mm, tre korniza të zbrazura për pushkë automatike dhe tre thasë me gjithsej 2141 plumba me kalibër 7,62 mm”, qëndron në kumtesë.

Në vendin e ngjarjes, nga ana e Sektorit për punë të brendshme Shkup është bërë ekspertizë dhe sendet e gjetura janë ngritur, pas çka me urdhër nga prokurori publik nga Prokuroria Themelore Shkup do të dorëzohen në Sektorin për hetime kriminalistike-teknike dhe hetime pranë MPB për shkak përpilimit të hetimit. Sektori i punëve të brendshme Shkup ndërmerr masa dhe aktivitete për zbardhje të tërësishme të ngjarjes, pas çka në konsultim me Prokurorinë Publike Themelore Shkup do të vijojnë parashtresës adekuate.