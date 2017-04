Ja vetitë shëruese të mullagës

Mullaga është një bimë që e ka origjinën në Afrikë, por që është përhapur nëpër Evropë dhe Azi. Është një nga ilaçet më të njohura popullore për kollë, por edhe një mjet për parandalimin e të gjitha sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes. Të ushqyeshme janë të gjitha pjesët e saj – rrënja, gjethet dhe lulet – por më së shumti përdoren rrënjët dhe gjethet. Përveç mukusit, mullaga është plot me pektin dhe tanin, si dhe minerale të shumta. Më shpesh përdoret në formën e çajit, i cila ndihmon kollitjen dhe bronkitin. Me të mund të shpërlahen edhe hundët e zëna dhe të zbutet dhimbja në fyt. Çaji i mullagës rekomandohet për njerëzit që kanë dhimbje gjatë urinimit apo mbajtjes së urinës. Në kombinim me kamomilin, siguron lehtësim në kollën e duhanpirësve, dhe mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar ulcerat dhe hidratimin e lëkurës së thatë ose të irrituar. Përveç si çaj, mullaga mund të jetë edhe përbërës për ëmbëlsira. Për shkak të strukturës së saj ngjitëse dhe vetive të sfungjerit, si dhe përqindjes së lartë të sheqerit (75 për qind), në perëndim ka kohë që është përdorur për të përgatitur ëmbëlsira.