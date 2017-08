Ja si ndikon në gjumë ndarja e shtratit me dikë

Sipas një studimi, cilësia e gjumit është më e mirë, kur ndahet shtrati më dikë. Kjo ani pse, nata e parë më partnerin e ri mund të mos jetë e lehtë. Sidoqoftë pas një kohe trupi do të fillojë ngadalë të mësohet me trupin e tjetrit. Në studimin e bërë me çifte, ata kanë thënë se kanë pasur gjumë më të mirë, kur kanë fjetur me dikë, sesa vetëm. Ndarja e shtratit me dikë redukton citokinën, e përfshirë në inflamacione dhe rrit oksitocinën – hormonin e ashtuquajtur, hormoni i dashurisë që njihet për lehtësimin e ankthit dhe që prodhohet në pjesën e njëjtë të trurit që është përgjegjëse për ciklin e fjetjes-zgjuarjes.