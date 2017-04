Ja si mposhtet Barcelona!

Ikona e Juventusit, Del Piero, ka dhënë një intervistë në prag të ballafaqimit çerekfinal të Ligës së Kampioneve të bardhezinjve me Barcelonën, ku ka nënvizuar faktin se “nuk ka mbrojtje për ta ndalur MSN, prandaj duhet luajtur si një ekip ndaj tyre”. Më tej, pyetjes nëse Juve mund ta mposhtë Barcelonën, por edhe gjërave të tjera mbi këtë përplasje të shumëpritur, ish-kapiteni u jep këtë përgjigje:

“Barcelona është një ekip i jashtëzakonshëm. Megjithatë, luhet 11 kundër 11, ndaj është e vështirë të parashikohet se kush mund të fitojë. Tashmë kjo ka ndodhur dhe mund të ndodhë përsëri. Juve është një ekip i madh dhe i ka mundësitë për gjithçka. PSG-ja, për shembull, ishte një shembull në ndeshjen e parë. A do të peshojë kujtesa e finales së Berlinit? Nuk mendoj, sepse Juventusi ka ndryshuar. Dhe, përveç kësaj, një raund eleminator është shumë ndryshe nga një finale. Përmbysja e Barcelonës kundër PSG? Ajo ishte historike. Një moment që do të qëndrojë pikë referimi në historinë e futbollit dhe Champions-it, diçka që shkon përtej të mundurës. Mbrojtja bardhezi është më e mirë në Ligën e Kampionëve. A mund ta ndalë MSN? Personalisht mendoj se ka asnjë mbrojtje që mund t’i ndalojë këto fenomene. E përsëris, ata janë individualisht të pandalshëm.

Kundër Barçës ju mund të fitoni vetëm si një ekip. A mendoj se Neymar do ta fitojë “Topin e Artë”? Po, do ta bëjë atë. Veçanërisht këtë vit ka marrë rrugën e duhur. Çfarë do të vlerësoja në lidhje me filozofinë e lojës së katalanasve? Para së gjithash, unë e vlerësoj atë si filozofi, më shumë se një klub, siç lexojmë në tribunat e “Camp Nou”. Barça transmetohet me kalimin e kohës, trajner pas trajneri, lojtar pas lojtari. Futbolli katalanas është, gjithashtu, një ndjenjë e përkatësisë, lartësim i emrit dhe talentit. Kjo është shenjë dalluese e tyre. Incidenti mes Suarez dhe Chiellini, a është harruar tashmë? Po, jam i sigurt. Në mesin e sportistëve, kësi gjërash janë të tejkaluara. Dybala? Tashmë ai ka bërë shumë dhe ka gjithçka për të ndërmarrë një hap tjetër, përpara. Shpresoj të qëndrojë te Juventusi për aq kohë sa të jetë e mundur, edhe përgjithmonë.

Sezoni bardhezi i Higuain? Ekselent. Mos harroni se Higuain nuk arriti te Juve që të mundë rekordin e tij të golave. Ai e bëri këtë lëvizje për të fituar. Tani, një nga qëllimet më të rëndësishme të Higuain është Liga e Kampionëve. Buffon, me sa duket, do të tërhiqet pas Kupës së Botës… Nuk është ende një vendim zyrtar, por unë mendoj se kjo varet nga forma sportive, në të cilën do të ndjehet në fund të vitit të ardhshëm. Çfarë më kujtohet përplasja me Barcelonën në vitin 2003? Një emocion i jashtëzakonshëm, një nga momentet më kulmore që kam jetuar në Ligën e Kampionëve. Të fitosh në “Camp Nou” është diçka e jashtëzakonshme.”