Ja kur dhe ku u përdor gudulisja si formë torture!

Gudulisja shpesh herë përdoret për të disponuar dikë, për ta bërë që të qeshë. Por jo gjithmonë është përdorur në këtë formë. Gudulisja është përdorur si formë torture gjatë Dinastisë Han, në Kinën e lashë. Kjo përdorej me qëllimin pasi robërit ia dilnin të shëroheshin shpejt dhe nuk kishin shenja të abuzimit në trup. Romakët e lashtë gudulisjen në formë torture e kanë përdorur duke shfrytëzuar dhinë. Robërit lidhesh në një tavolinë dhe dhia lëpinte shputat e këmbëve të tyre. Kjo lloj torture është përshkruar edhe në romanin ‘1984’ të George Orwell. Kjo lloj torture është përdorur edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, ku Josef Kohout, i persekutuar në kampin e përqendrimit të Flossenbürg u bë viktimë e kësaj dhune. Kjo ngjarje përshkruhet në librin e Heinz Heger “Burrat me trekëndëshin e kuq”. “Rreshterët e SS-it dhe burrat tjerë gudulisën viktimën me pupla parë, në këmbë, mes këmbëve, nën sqetull dhe në pjesët e tjera të trupit”, thuhet në libër. Në Japoninë e lashtë, me këtë lloj torture janë dënuar ata që ishin në pushtet dhe që kryenin krime që ishin përtej kodit penal. Kjo quhej “shikei”, që përkthehet si ‘dënim privat’. Një torturë e tillë ishte kusuguri-zeme, ose ‘gudulisje e pamëshirshme’.