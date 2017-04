Interi refuzon dorëheqjen e Piolit

Stefano Piolit i është refuzuar dorëheqja. Humbja ndaj skuadrës së Fiorentinës, ka peshuar jo pak në ndërgjegjjen e teknikut ziklatër, i cili në deklaratat e tij pas përfundimit të takimit u shpreh se “Ky nuk është Interi im”. Sic bëjnë të ditur mediat italiane, trajneri i Interit i indinjuar nga performanca e dobët e futbollistëve ziklatër, në një bashkëbisedim në dhomat e zhveshjes më drejtuesit e klubit i ka paraqitur atyre dorëheqjen. Ndryshe nga herët e tjera, ku në kampin e Interit largimi i trajnerve për shkak të rezultateve të dobta ishte kthyer në modë, këtë herë ka ndodhur e kundërta.

Kërkesa e tij është refuzuar, në mënyrë të menjëhershme nga ana e drejtorit Sportiv Piero Ausilio dhe Presidentit Stiven Zhang të cilët kanë qënë të pranishëm në diskutim. Pas këtij momenti në qëndër të kritikave janë vendosur futbollistët e Interit, të cilëve u është thënë se askush të mos mendojë që në fund të kampionatit ai që do të mbajë përgjegjsi për rezultat negative do të jetë vetëm trajneri. Mesazh i qartë në drejtim të gjithë atyre individëve, të cilët nuk japin maksimumin në fushën e blertë, askush nuk qëndron mbi Interin. Për momentin Stefano Pioli do të vazdhojë të qëndrojë në krye të stolit të Interit, përsa u përket futbollistëve një pjesë e mirë e atyre mund të vendosen në listën e personave “non grata”.