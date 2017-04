Interi me superoferta për dy trajnerë

Për të arritur një nga trajnerët elitarë duhet një ofertë e vështirë për t’u refuzuar. Sipas “Gazzetta dello Sport”, Suning ka gati për Simeone-n (që duket më afër momentalisht) ose për Antonio Conte-n, dy objektivat kryesorë, një kontratë pesëvjeçare prej 10-11 milionë euro në sezon. Në kontratë do të parashikohet gjithashtu edhe një pushtet i madh për sa i takon merkatos. Në rast se edhe kjo ofertë do të konsiderohet e pamjaftueshme për të tërhequr vëmendjen e Cholo-s dhe ish-it të Juventus-it, atëherë do të hapeshin dyert për një gare të vërtetë e cila do të shihte në krye të listës Luciano Spalletti-n, të ndjekur nga Sampaoli, Jardim, Marco Silva, Emery dhe Pochettino.

12 pikë të fituara në katër ndeshjet e fundit praktikisht e kanë fshirë gjithçka të mirë që Stefano Pioli ka bërë me Inter-in që kur mori drejtimin e tij, pas largimit të De Boer (38 pikë në 17 javë). Për këtë arsye tashmë duket e qartë se trajneri aktual do të qëndrojë në timonin e skuadrës vëtëm nëse hierarkia e lartë e klubit nuk do të mund të bindë një top menaxher për të marrë pankinën zikaltër, ose nëse do ta mbyllë sezonin në vendin e katërt.