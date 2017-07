INSTITUTI MBUSH 10 VJET: Nga dekada e mbrapshtë, në një tjetër Pas dhjetë vitesh ITSHKSH nuk trashëgoi as selinë, programin, projektet, për një periudhë ndryshoi edhe emërtesën ..., madje vazhdon të jetë larg idesë dhe konceptit të funksionimit të tij, të paktën ashtu siç supozohej se do të duhet të zhvillohej nga themeluesit e tij. Ndryshimi i ambienteve, shkarkimet dhe dorëheqjet e njëpasnjëshme të drejtorëve, përjashtimi i shumë punonjësve të saj, por edhe transferimet nga një objekt në tjetrin kanë shënjuar në mënyrën e vet kontutinitetin e tij

Evis HALILI

Shkup, 10 korrik – Një dekadë më parë, më 22 nëntor, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, preu shiritin e inaugurimit në oborrin e Hanit të Kurshumlisë. Por, pas dhjetë vitesh ITSHKSH nuk trashëgoi as selinë, programin, projektet, për një periudhë ndryshoi edhe emërtesën…, madje vazhdon të jetë larg idesë dhe konceptit të funksionimit të tij, të paktën ashtu siç supozohej se do të duhet të zhvillohej nga themeluesit e tij, shkruan gazeta KOHA. Ndryshimi i ambienteve, shkarkimet dhe dorëheqjet e njëpasnjëshme të drejtorëve, përjashtimi i shumë punonjësve të saj, por edhe transferimet nga një objekt në tjetrin kanë shënjuar në mënyrën e vet kontutinitetin e tij. Për të mirën apo në dëm të institutit? Drejtori Skënder Hasani është i mendimit se brenda tre viteve të fundit, për aq kohë sa qëndron në këtë post, ITSHKSH ka rikuperuar të gjithë kohën e humbur të viteve më parë dhe se është në ato binarë që ideatorët e tij i ravijëzuan në fillimet e tij.

“Jemi munduar të plotësojmë boshllëkun e krijuar dhe brenda këtyre tre viteve të shpërthejmë në të gjitha fushat e mundshme. Për një kohë të shkurtër ne kemi arritur shumë me botimet shkencore, të jemi konkurrentë të barabartë me institutet shkencore në Maqedoni, me ato në rrafshin kombëtar, por edhe ndërkombëtar”, thotë ai.

Këtu i referohet konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare, botimit dhe prezantimit të rreth 100 publikimeve, ekspozitave, marrëveshjeve të bashkëpunimit, e të tjera. Por ka edhe rezervat e veta s ai takon të kaluarës. Sipas tij, për shtatë vjet instituti është marrë me vetveten, me problemet financiare, juridike dhe jo me shkencë. Pika ku duhej të gjendej ITSHKSH, sipas Xhabir Ahmeti, ideatori i themelimit të këtij institucioni dhe për një periudhë të shkurtër edhe punonjës, mund të duket e paimagjinueshme. Gjatë pesë viteve të parashikohej të grumbullohej dhe sistemohej trashëgimia jomateriale, dhe më pas sektorët, si ai i gjuhës, letërsisë, historisë, folklorit e të tjera të ndaheshin e të funksiononin si të pavarura dhe njëherazi ITSHKSH duhej të kishte nxjerrë një gjeneratë të mirëfilltë studiuesish.

“Në fakt ajo që ndodhi për vite me radhë s’kishte të bënte as me dijen e as me shkencën, ky institucion është trajtuar si një zyrë administrative për të plotësuar kapriçot dhe ambiciet e degëve dhe nëndegëve partiake, për ta mbajtur nën kontroll e për të caktuar se kush do të jenë drejtorë. Ideja e fillimit, ka qenë pikërisht që partitë dhe politika t’i mbante larg duart, por ndodhi e kundërta dhe isha unë vetë viktima e parë, e kështu vazhdoi edhe më tej. Nuk e di sesi u shkojnë punët, por instituti është shumë larg asaj që duhej të ishte. Një institucion i tillë duhej të ishte qendra e çdo debati të nxehtë që bëhet në Maqedoni. Botimet, konferencat…e të tjera mund të bëhen kudo, por nëse do ta kishte kryer misionin e saj, do të kishte vjelë gjatë këtyre viteve të gjithë pasurisë dhe trashëgiminë kombëtare, atëherë ajo do të ishte qendra kryesore nga e cila do të dilnin përgjigjet e duhura për të gjitha ato debate të mbrapshta antishqiptare, antigjuhësore…, që nxit politika”, thotë për KOHA, Ahmeti.

Ajo që po merren për momentin në ITKSH, është hartimi i një programi afatgjatë, ku mes të tjerash parashikohet realizimi i një sërë projektesh kapitale dhe jetike për shqiptarët, mes të tjerave, hartimi i një fjalori enciklopedik, monografi për qytetet…., për të cilat nevojitet asistencë financiare dhe institucionale. Që fatkeqësisht instituti jo vetëm që nuk e ka pasur asnjëherë, por edhe nuk e posedon. Por, nuk është në pyetje vetëm aspekti financiar, pasi institutit i mungojnë edhe kuadrot. Ai numëron 23 punonjës, 15 prej të cilëve janë punonjës shkencorë dhe rrjedhimisht edhe pese sektorët e tij nuk mund të jenë aktivë, përveç atij të Historisë, Gjuhës dhe Ballkanistikës.

“Çështja e punësimeve është më shumë se urgjente. Nëse së shpejti nuk punësohen të paktën 30 kuadro instituti rrezikon shumë, të gjithë ecurinë zhvillimore të tij, projektet që kemi planifikuar për të ardhmen”, thotë drejtori Hasani.

© Gazeta KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.