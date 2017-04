Institucionet e Kosovës heshtin ndaj sulmit të xhamisë në Novobërdë

Pasditen e sotme “Indeksonline” ka raportuar e para për sulmin që një qytetar i Kosovës me nacionalitet serb ka sulmuar xhaminë në fshatin Llabjan të Novobërdës. Rasti që ka ndodhur para disa orëve duket se nuk u ka bërë përshtypje krerëve të shtetit. Asnjë nga institucionet nuk ka marrë mundin të reagojë lidhur me rastin, përfshirë Presidencën, Qeverinë, Kuvendin dhe asnjë nga liderët partive politike, shkruan Indeksonline. Ndërkaq, shumë nga ta nuk kanë hezituar të urojnë me statuse në Facebook festën e Pashkëve. Kujtojmë se Policia e Kosovës ka reaguar menjëherë duke shkuar në vendin e ngjarjes ku për një kohë të shkurtër ka arrestuar serbin, po nuk ka të dhëna nëse i njëjti është liruar apo mbajtur në arrest. Ndryshe, gjatë ditës, zëdhënësi i Policisë së Gjilanit, Ismet Hashani ka thënë për “Indeksonline” se bëhet fjalë për një person të nacionalitetit serb, shtetas i Kosovës. “Në orët e pasdrekes Policia e Kosovës është njoftuar për dëmtim pronë në fshatin Llabjan të komunës së Novobërdës. Njësitet patrulluese kanë dalë me urgjencë dhe nga hetimet e para është parë që në xhaminë e fshatit ka disa dëme në brendi të xhamisë, janë thy disa orendi aty brenda, është thy jashtë një matës i rrymës. Policia e Kosovës pas një kohe të shkurtër ka arritur ta identifikojë një person të nacionalitetit serb, i moshës madhore shtetas i Kosovës, i cili për momentin është duke u intervistuar në lokalet tona të stacionit policor në Novobërdë”, ka thënë ai. Hashani ka sqaruar se serbi edhe më herët është përfshirë në rast të njëjta për dëmtim prone. “I njëjti besohet se është i involuar në raste të njëjta për dëmtim pronë, në një shkollë në Llabjan, së paku dy-tri shtëpi, të gjitha këto dyshohet se lidhen me këtë person”, ka shtuar ai.