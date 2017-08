Informacioni për zjarret dhe vala e nxehtë në seancë qeveritare

Qeveria sot do ta mbajë seancën e 22-të në të cilën do të shqyrtohen informacioni në Qendrën për menaxhim me kriza, për aktivitetet lidhur me gjendjen me krizën e një pjese të territorit të Republikës së Maqedonisë, për periudhën prej kur është sjellë masa deri sot, si dhe informacioni i Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me rekomandimet e Komisionit për parandalimin e pasojave të valëve të nxehta.

Siç njoftojnë prej pres shërbimit qeveritar, anëtarët e Qeverisë në seancën e sotme do t’i shqyrtojnë edhe raportet për punën e Këshillit buxhetor gjyqësor dhe për realizimin e buxhetit gjyqësor për vitin 2016 si dhe raportin vjetor për menaxhim me borxhin publik të Republikës së Maqedonisë për vitin 2016, me propozimin e Ministrisë së Financave.

Si propozim i Ministrisë së Ekonomisë, në seancën e sotme të Qeverisë do të gjendet edhe informacioni lidhur me formimin e grupeve të punës për përgatitjen e projekt-tekstit të ligjit të ri për energjetikë.

Në seancën e sotme do të shqyrtohen edhe disa çështje të kuadrit, si dhe më shumë informacione të tjera me interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.