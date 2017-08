Indonezia me vaj e kafe blen avionë lufte nga Rusia

Indonezia me vaj e kafe blen avionë lufte nga Rusia

Ministria e Mbrojtjes e Indonezisë më herët gjatë këtij muaji kishte njoftuar se është finalizuar marrëveshja për blerjen e 11 aeroplanëve të luftës Suhoj SU-35 nga Rusia, por nuk ishin publikuar kushtet e marrëveshjes, transmeton Koha.net. Autoritetet indoneziane sot kanë kumtuar se 11 avionët ushtarakë rusë do të këmbehen me kafe, vaj palme e lëndë tjetër të parë të Indonezisë. Indonezia është shteti me më së shumti popullatë myslimane në botë dhe ajo ende s’e ka njohur pavarësinë e Kosovës.