Ibrahimoviç nxjerr video-lojën për celularë (VIDEO)

Ndoshta nuk është futbollisti më i mirë në botë, por Zlatan Ibrahimoviç është pa dyshim një nga personazhet më të veçanta të botës së futbollit në vitet e fundit. Suedezi, i cili vuan një dëmtim në ligament, është për momentin pa ekip dhe po pret që ndonjë klub ta marrë me kosto 0. Në këto kushte, 35-vjeçari ka përfituar për të përgatitur video-lojën e tij që quhet “Zlatan Legends”. Bëhet fjalë për një lojë për celularë që do të jetë e disponueshme nga data 17 gusht. E vetmja gjë që dihet për këtë lojë është se kostumi i Zlatan ngjan shumë me atë të Iron Man.