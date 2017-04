Ibrahimovic kërcënon Mourinhon

Sipas tabloidit britanik, Mirror, Zlatan Ibrahimovic ia ka bërë me dije Jose Mourinhos se do të largohet nga Manchester United në qoftë se nuk kualifikohen në Ligën e Kampionëve. Manchester United aktualisht është në vendin e pestë në tabelë me 57 pikë të tubuara, katër më pak sesa Manchester City, e cila ka një ndeshje më shumë të zhvilluar. Nëse ndodh kjo, ish sulmuesi i Juventusit, Interit, Milanit dhe Barcelonës pritet të transferohet te skuadra amerikane, LA Galaxy.