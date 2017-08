I përdhunoi dhe vrau vajzën 3-vjeçare, flet babai: U kënaqa kur ia mbushën trupin me plumba (FOTO)

Rana Almatari është 3-vjeçarja e cila u përdhunua dhe më pas u vra nga krimineli Muhammad al Maghrabi. Ai u ekzekutua para një turme njerëzish në Jemen dhe e gjithë skena u ndoq nga babai i vogëlushes. Babai i saj, Yahya Almatari tha se e ndoqi ekzekutimin e autorit të këtij krimi me çlirim dhe gëzim. 41-vjeçari u ekzekutua pas koke nga një distancë e afërt me një breshëri plumbash nga një armë zjarrit e tipit AK-47. Ai ishte fqinj me familjen e Ranas, të cilën e rrëmbeu nga rruga ditën e Bajramit. Maghrabi e përdhunoi e më pas e mbyti me duart e tij. Trupin e të voglës ai e hodhi në një xhami aty pranë. Policia mendon se ai kishte kohë që e planifikonte ngjarjen. “Ndjehem sikur kam rilindur. Kjo është dita e parë e jetës sime. Jam i çliruar tani. Drejtësia e Zotit mbizotëroi. Pashë vrasësin e vajzës time teksa ekzekutohej në sheshin Tahrir, më pas shkova me të afërmit e mi në spital, ku gjendej trupi i Ranas në morg. E morëm trupin e vogël dhe e varrosëm në një varrezë aty pranë. Unë dhe gruaja ime i jemi mirënjohës Allahut për drejtësinë”, u shpreh i ati i viktimës.