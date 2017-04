Humb këmbët pas pickimit nga merimanga (FOTO)

Në qytezën Birchip të shtetit Victoria në Australi, një personi të pickuar nga merimanga bishtbardhë i janë amputuar këmbët. Sipas një lajmi në Stawell Times, Terry Pareja, i cili kishte shkuar nga Melburni për t’i vizituar të afërmit e tij në qytezën Birchip në Victoria gjatë një fundjave, është pickuar nga merimanga bishtbardhë. Pareja vuri re gjendjen pasi këmba e tij filloi t’i ënjtej, ndërsa ishte i detyruar të presë deri ditën e hënë, meqenëse në qytezë nuk kishte mjek gjatë fundjavës. Më pas ai ka vizituar mjekun shtëpiak dhe është marrë për trajtim në Spitalin e Bashkisë Horsham Wimmera, me ç’rast u bë e ditur se Parejas i është amputuar këmba e djathtë për shkak të infeksionit. Për shkak të infektimit edhe të këmbës tjetër, Pareja u dërgua me avion në Spitalin Alfred në Melburn, ku i është amputuar edhe këmba e majtë. Pas gati një muaji trajtim në spital, theksohet se gjendja shëndetësore e Parejas është stabile. Raquel Ogleby, motra e Parejas, ka thënë se nëse infeksioni nuk do të merrej nën kontroll, atëherë ai do të përballej me rrezikun të humbiste edhe dy krahët. Nga shenjat e pickimit nga merimanga bishtbardhë që shfaqet veçanërisht muajve të verës, janë ënjtjet, irritimi i lëkurës, ndryshimi i ngjyrës së lëkurës dhe në disa raste, vjellje dhe marramendje.