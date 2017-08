Hotel: 10 klientët më të urryer nga personeli

Vizitorët e hutuar që harrojnë gjërat e veta në hotel, klientë që marrin me vete objekte të dhomës, çdo qëndrim mund të shndërrohet në një anekdotë ose histori për t’u treguar. Por duke dalë nga ana tjetër, nga ana e atyre që punojnë në hotel, gjërat ndryshojnë. Kërkimet e hoteli dhe fluturimet Jetcost kanë seleksionuar sjelljet më kurioze të vizitorëve, disa shumë më të frekuentueshëm sesa mund ta imagjinojmë, që shqetësojnë më shumë punonjësit e recepsionit dhe personelin.

I FSHEHTI – ai që siguron që ka prenotuar me shumë pritje dhe me një çmim shumë të mirë, por nuk ka dokumentin që ta tregojë; është kërkues, pretendon shërbime të ndryshme, do një dhomë më shumë se një tjetër, pavarësisht se hoteli është i kompletuar. Një lloj njeriu që rezulton veçanërisht i vështirë për t’u menaxhuar në qoftë se nuk flet asnjë nga gjuhët me të cilën shprehen punonjësit e hotelit.

I NGATHËTI – edhe pse është i edukuar dhe i bindur, të lodh ta kuptosh. Ky lloj njeriu nuk frekuenton shpesh, por ndodh. Një herë, për shembull, një klient i hotelit të Edimburgut, kishte thirrur recepsionisten për ta pyetur se si të dilte nga dhoma pa “krijuar probleme”, sepse shihte në të vetmen derë kartelën me shkrimin “mos shqetësoni”.

LAKMITARI – ai që përballë një buffeti mbush pjatën aq sa derdhet, merr nga të gjitha gjërat që janë në dispozicion dhe pastaj i lë pothuajse të gjitha. E plotëson këtë kategori klienti që përgatit panine për të ngrënë gjatë ditës dhe heq mënjanë kavanozat e marmelatës dhe mjaltit. Dhe ndonjëherë edhe kriporen.

MANIAKU I PASTËRTISË – ai që përdor tre-katër peshqirë për një dush dhe i hedh në tokë menjëherë për t’i ndërruar. I injoron shenjat që nëpër dhoma të kujtojnë të jeni të gatshëm për të kërkuar ndryshimin e çarçafëve të bardhë, për harxhimin e detergjentit, ujit dhe energjisë dhe ndikimin shkatërrues të ambientit. Sipas Jetcost duke propozuar një skonto për peshqirët e pandërruar shumë klientë do të bëheshin menjëherë “ambientalistë”.

BURLONI – ai që të mërzit duke trokitur në derën e një miku ose të një të huaji, ose ai që i vjen shërbimi në dhomë pa kërkuar, shpesh në orare të papërshtatshme. Me sjelljet e tij shqetëson jo vetëm viktimën e shakave të tij, por shkakton edhe një dëm saqë të jetë klienti që hoteli të refuzojë të paguajë për rregullin e prishur.

I PËRKORI – klienti që thotë që nuk pi asgjë nga minibari, edhe pse pastaj mungojnë shishe të ndryshme ose disa rezultojnë të mbushura me lëngje të tjera të ngjashme. Shumë hotele, për shkak të problemeve të pasura me këto lloj vizitorësh, kanë vendosur t’i lënë minibaret bosh nëpër dhoma. Për ti mbushur është e nevojshme të pyetet tek recepsioni, një telash më shumë për ata që janë të ndershëm.

I SHURDHËRI – ai që e ngre në maksimum volumin e televizorit ose muzikën duke menduar që është i vetmi vizitor i hotelit ose flet në telefon duke bërtitur. Një tip shumë i hasur edhe në tren, pavarësisht se kujtohen shpesh rregullat e sjelljes së mirë.

KURSIMTARI – ai që e çon ushqimin dhe pijet në dhomë ose urdhëron nëpërmjet telefonit për të ngrënë para televizorit, por jashtë. E pastaj kërkon pirun, peceta, akull, mësallën e restorantit të hotelit, duke i lënë mbetjet e picës ose të darkës kineze në kartonë në mes të dhomës ose i nxjerr në korridor.

I NDYRI – ai që i përdor objektet dhe shërbimet e hotelit për gjëra të tjera, për shembull mbulesat ose materiale për të hequr baltën poshtë këpucëve, peshqirë për të pastruar dyshemenë, rrotulla të letrës higjienike për të paketuar objekte delikate për ti vënë në valixhe që ke marrë për udhëtim.

JOSHËSI – vizitori, që qoftë ai ose ajo, që kërkon flirt me çdo çmim dhe vendo në veprim taktikat e tij më të mira për të bërë për vete punonjësit e recepsionit, kamerierët, personelin e ndryshëm. Një nga truket e tij më të zakonshme, sipas Jetcost, është të tentojë një qasje me punonjësit e mirëmbajtjes dhe përgjegjësit e dhomave: i thërrasin për një dush dhe i gjejnë me rroba banje ose me peshqir në bel me dritë të pakët.