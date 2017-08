Hiqet detyrimi i qytetarëve për paraqitjen e tatimin personal

Zejnulla VESELI

Shkup, 3 gusht – Nga fillimi i këtij muaji, Drejtoria për të Hyra Publike (DHP) do të fillojw me thjeshtësimin e procedurave për paraqitjen e formularit vjetor për tatim personal të firmave dhe qytetarëve, me çka realizimi i kësaj reforma në masë të madhe do të ndryshon mënyrën e përllogaritjes së tatimit personal nga vetë firmat, qytetarët dhe zyrat e kontabilitetit, shkruan gazeta KOHA. Vesna Novakoviq sqaron se nga 1 gushti fillon zbatimi i aktiviteteve, ku bashkërisht do të marrin pjesë të gjitha palët e involvuara në procesin e krijimit dhe testimin e shërbimeve tatimore të sistemit të ri E-Tatim Personal. “Njëra nga ndryshimet pozitive që do të ndodhë e që pritet të realizohet me E-Tatimin personal është se hiqet dorëzimi i formular vjetor për tatim personal nga ana e qytetarëve deh firmave nëpër sportelet e DHP-së”, thotë Novakoviq. Me zbatimin e këtij Ligji, i cili do të hynë fuqi pasi të bëhet ndryshimi ligjit për tatim personal, Novakoviq shprehet se firmat dhe qytetarët nga viti i ardhshëm nuk kanë detyrim në sportelet e DHP-së të paraqesin personalisht formularët për tatim personal. “E-Tatimi do të realizohet në dy faza. E para do të jetë përgatitja dhe dorëzimi i llogarive të tatimit personal nga ana e firmave përmes llogarisë elektronike E-Tatimi personal. Përgatitja dhe dorëzimi i llogarisë elektronike të qytetarëve për realizmin e fitimeve dhe llogaritjen e akontacionit të pagesës së tatim fitimit. Ky sistem i ri njëherësh ofron që qytetarët për gjatë tërë viti të kenë qasje në raportin e DHP për të gjitha pagesat e kryera nga ana e firmave”, thotë Novakoviq. Faza e dytë e sistemit të ri E-Tatim personal, sipas Novakoviq, ka të bëjë me dhënien e fletëparaqitjes vjetore të tatimit nga ana e DHP-së deri te qytetarit, ku i përmban të gjitha të dhënat për të ardhura plotësuese të realizuara gjatë një viti kalendarik. “DHP deri të qytetarët lëshon formularin e plotësuar për tatimi vjetor në bazë të dhënave të dorëzuar nga firmat dhe qytetarët që realizojnë të hyra plotësuese. Qytetarët kanë për obligim të vërtetojnë se përllogaritja është e saktë dhe të njëjtën përmes postës elektronike ta kthejnë prapa deri të DHP-ja. Nëse në formularin e përgatitur nga DHP në bazë të llogarive të bëra nga firmat apo vetë qytetarët atëherë ata mund të bëjnë korrigjimin dhe përsëri të njëjtën e kthen deri te DHP-ja. Pikërisht vendosja e këtij sistemi të ri E-tatim personal nga viti i ardhshëm i liron qytetarët dhe firmat që të shkojnë dhe të presin me orë të gjata para sporteleve të DHP-së që të dorëzojnë formularin për tatim personal vjetor”, thotë Novakoviq . Pra ky detyrim hiqet dhe sipas Novakoviq, nga viti i ardhshëm qytetarët dhe firmat do lirohen nga detyrimi që vetë të plotësojnë dhe dorëzojnë formularët për tatim vjetor në sportelet e DHP-së. Projekti për thjeshtësimin e procedurave për paraqitjen e tatimit personal vjetor sipas Novakoviq financohet nga Fondet IPA në vlerë prej 93.730 euro dhe nga buxheti i Republikës së Maqedonisë në vlerë prej 574.800 euro. Njëherit projekti është pjesë e Programit për modernizmin e DHP-së 2017-2020. Ndryshe, sipas DHP-së, çdo vit 300 mijë qytetar dorëzojnë formularë për tatim vjetor.

