Hëna e vdekur

Pas fluturimit pranë Tokës në vitin 1990, anija kozmike “Galileo” fluturoi përsëri në rajonin tonë në vitin 1992. Këtë herë, ajo i provoi instrumentet e saj në Hënë për të kryer të njëjtin kërkim për jetë atje, siç kishte bërë në Tokë. Rezultatet, thuajse të përsosura, treguan se Hëna ishte ekzaktësisht e kundërta e Tokës. Asnjë nga kriteret e Saganit për jetën nuk plotësohej, që do të thotë se nuk ka oksigjen, aspak metan, asnjë transmetim radio. Dukej po aq “e vdekur”, sa ne menduam se do të ishte. Sidoqoftë, kishte një problem.

Galileo dhe fluturimi i saj nxori në pah problemin e zbulimeve të mundshme të rreme, në botë të tjera në të ardhmen. Në veçanti, kjo kishte të bënte me përbërjet organike të njohura si porfirina, të gjetura në Hënë. Megjithëse Galileo nuk i zbuloi, çështja u ngrit sepse ato lidhen me tre nga katër kriteret. Porfirina janë blloqet ndërtuese për klorofilin, kështu që ato mund të jenë një tregues i mirë i jetës në Tokë. Prania e tyre në Hënë sugjeron që ne mund të gjejmë disa blloqe ndërtimi për jetën në disa botëra, por kjo nuk do të thotë që ato botë janë të përshtatshme për jetën siç e njohim ne.