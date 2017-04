Hekurudhat gjermane kërkojnë 8 mijë punëtorë

“Hekurudhat gjermane “Deutsche Bahn” kërkojnë 8 mijë punëtorë të rinj këtë vit. Tregu i punës, megjithatë, është i vështirë”, tha Ulrich Weber, nga agjencia hekurudhore për AFP. “Kushdo që dëshiron të jetë përpara në garën për inxhinierë, shoferë lokomotivash apo inxhinierë elektronikë duhet të ofrojë argumente të mira”, thotë Weber, të moshuarit gjithashtu kanë shanse për një punë në grup. Ne jemi në kërkim të punëtorëve të rinj, të cilët duan të bëjnë rrugën më të mirë me ne. Dhe, më nuk bëhet fjalë për moshën”, përcjell albinfo.ch. E punonjësit e rekrutuar në vitin 2016, sipas kompanisë, rreth 13 për qind ishin mbi 50 vjeç. Veçanërisht në këto grupmosha ishin shoferët e autobusëve, agjentët e shërbimit të klientëve në trafikun lokal dhe makinistët. “Deutsche Bahn” ka filluar një fushatë të re për kërkimin e punonjësve të rinj në internet dhe me reklama. Në këtë mënyrë, kompania mbështetet në fytyrat e punonjësve dhe jo me aktorët apo modele.