Harta e botës me tituj këngësh (FOTO)

Me qendër në Londër studioja e dizajnit “Dorothy”, ka krijuar hartën botërore të këngëve, një hartë imagjinare, në të cilën emrat e shteteve, qyteteve, lumenjve, liqeneve dhe deteve janë zëvendësuar nga tituj kënge. Harta ka një stil të viteve ‘50 dhe sjell më shumë se 1000 tituj.Lista shkon nga klasikët, si “Born in the USA” (Bruce Springsteen), “Back in USSR” (The Beatles), “Anarchy in the UK” (Sex Pistols), “London Calling” (The Clash), “China Girl” (David Bowie), “New York, New York” (Frank Sinatra), “Radio Ethiopia” (Patti Smith) dhe “Radio Free Europe” (REM) te këngët më pak të njohura, por të vlerësuara nga agjencia, si “Trans Europe Express” (Kraftwerk), “No Sleep till Brooklyn” (Beastie Boys), “Town Called Malice” (The Jam), “Hong Kong Garden” (Siouxsie and the Banshees) dhe “Fake Tales of San Francisco” (Arctic Monkeys).