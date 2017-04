Hapet Qendër e re për të rinj dhe fëmijë me aftësi të kufizuara në shqisa

Nën moton “Ka vend të barabartë për secilin nën këtë diell” sot OJQ “Bota Fëmijërore – Fillim i Ri” dhe edhe disa organizata të tjera joqeveritare i hapën mjediset e reja dhe paralajmëruan projekte më të mëdha për personat me shikim, dëgjim dhe të folur të dëmtuar.

Kryetari i OJQ së “Bota Fëmijërore – Fillim i Ri”, Suaret Alishan, i cili edhe vetë është me shikim të dëmtuar, thotë se ata tregun se me vullnet dhe këmbëngulje, mund të fitohet errësira dhe të ndriçohet rruga drejt të ardhmes së personave me aftësi të kufizuara.

“Qendra e re që sot hapëm do të ofrojë përkrahje psiko-sociale për fëmijë dhe të rinj me pengesa vizuale si dhe pengesa me shikimin, dëgjimin dhe të folurin. Për herë të parë fëmijët do të mund të jenë të motivuar që të mendojnë dhe të jenë më krijues”, theksoi Alishan.

Ai paralajmëroi se për një javë do të hapet portali i ri i tyre “OJQ Afër qytetarëve” i cili do të jetë me karakter social dhe do të ketë vetëm përmbajtje sociale, do të jetë interaktiv me përkrahje për personat me aftësi të kufizuara dhe për personat që janë të përfshirë në rrezik social.

“Organizata jonë dëshiron që të tregojë se ndonjëherë sporti nuk është pengesë që ne të jemi të barabartë. Në ditët e ardhshme derisa zgjat ky projekt, respektivisht deri më 24 maj do të tregojmë se si fëmijët me shikim dhe dëgjim të dëmtuar ecin me patina, si luajnë futboll dhe si kënaqen me sportet e tjera”, informon Alishan.

Në hapjen e mjediseve të OJQ-së morën pjesë fëmijë me shikim të dëmtuar, nxënës në shkollën shtetërore për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjve me shikim të dëmtuar “Dimitar Vllahov”.

Nga Organizata informojnë se Programi për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe fëmijë të përfshirë nga rreziku social do të fokusohen në përshtatjen e aktiviteteve programore me mundësitë që ka vendi. Qëllimi kryesor do të jetë që të synohet që sa më shpejt legjislacioni ynë në pjesën që lidhet me fëmijët dhe të rinjtë me pengesa vizuale dhe fëmijët e përfshirë nga rreziku social të përshtaten me rregullativën ligjore evropiane.