Hani pesë herë në ditë që të dobësoheni

Kur flasim për dietat shpesh kemi dëgjuar të na thonë që të hamë me shpesh dhe më pak. E dieta e nutricionistes Angela Dowden, fokusohet në konsumimin e ushqimit pesë herë në ditë. Gjithashtu në qendër të saj janë pesë racione fruta dhe perime në ditë. Nga kjo dietë pritet të humbisni në dy kilogramë në 2 javë. Dieta përqendrohet në konsumimin e ushqimit në intervale të rregullta pesë herë gjatë gjithë ditës. Gjithashtu, ushqimi që hani duhet të përbëhet nga 80 g fruta dhe perime në ditë, veçanërisht zarzavate që janë të larta në fibra dhe të ulëta me karbohidrate. Kjo dietë mund të përfshijë një pjesë të vogël boronica, 1 kivi dhe kos pa yndyrë për mëngjes. Zieni pa lëvozhgë një fileto salmoni me sallatë perimesh për drekë dhe një rizoto me perime për darkë. Pas mëngjesit konsumoni banane dhe 1 ose 2 orë pas drekës një pjesë të vogël të arra dhe rrush të thatë. Kjo dietë funksionon edhe nëse konsumoni një dietë të kufizuar për tre ditë të javës, para se të ndiqni një dietë të rregullt për katër ditët e tjera. Një ditë e zakonshme në planin tre-ditore përfshin një vezë, një fetë e proshutë dhe një gjysmë banane për mëngjes, e ndjekur nga një filxhan gjizë, një vezë të zier fort dhe ëmbëlsirë me oriz për drekë, proshutë 200g, një filxhan brokoli, 1/2 e një filxhani karota, 1/2 e një banane dhe 1/2 e një filxhan akullore me vanilje për darkë. Kjo arrin dietë arrin rreth 1000 kalori dhe nuk është e dëmshme për shëndetin tuaj.