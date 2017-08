Grujoski dhe Boshkovski tetë ditë në arrati

Shkup, 3 korrik – Goran Grujoski dhe Nikolla Boshkovski, për të tetën ditë me radhë gjenden në arrati. Policia e shtetit ende nuk posedon të dhëna se ku mund të kenë ikur dy të akuzuarit e Prokurorisë Speciale Publike, shkruan gazeta KOHA. Duke pasur parasysh se ndaj tyre është lëshuar fletarrest ndërkombëtar, njohësit e këtyre rrethanave shprehen se është e mundur që këta të akuzuar të jenë larguar nga shteti. Pasi më 17 korrik u bë i ditur vendimi i Gjykatës së Apelit, se dy të akuzuarit për rastin “Target” dhe “Fortesa”, Grujoski dhe Boshkovski, përshi edhe të akuzuarin tjetër, Toni Jakimovski, duhet të shkojnë në paraburgim, menjëherë në bazë të praktikës gjyqësor që u krijua me rastin e Sead Koçanit, pala mbrojtëse parashtroj ankesë deri te Gjykata Supreme. Gjykata e Lartë e shtetit vendimin për paraburgimin e Boshkovski dhe Grujoskit i vërtetoi me 26 korrik, ndërsa për të akuzuarin Jakimovski, solli vendim për marrjen e pasaportës diplomatike, krahas asaj të rregullt. Sidoqoftë, aksioni policor për arrestimin e këtyre dy të akuzuarve që u zhvilluar mbrëmjen e 26 korrikut në Shkup, Veles dhe Ohër rezultoi pa sukses, pasi që të njëjtit nuk janë gjetur në adresat zyrtar që i kanë parashtruar. Nga ana tjetër Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spaskovksi, tha se përgjegjësia për mos kapjen e Grujoskit dhe Boshkovskit, bie mbi sistemin gjyqësor dhe në asnjë mënyrë mbi nëpunësit policor të cilët vetëm i realizojnë vendimet të cilët i shqiptojnë organet gjyqësore. Përveç publikimit të lajmit se ndaj të akuzuarve është lëshuar fletarrest ndërkombëtar, MPB-ja në faqen elektronike me fotografike dhe të dhënat persona e ka publikuar identitetin e të njëjtëve. Dy prej gjithsej 14 të akuzuarve për rastin “Target” dhe “Fortesa”, ngarkohet si përgjegjësit kryesor për përgjimet e jashtëligjshëm që janë zhvilluar nga vitit 2008-2015, po siguruar paraprakisht urdhëresa gjyqësore, gjegjësisht Grujoski dhe Boshkovski, akuzohen edhe për shkatërrimin e sistemi për përcjelljen e komunikimeve të cilët ata së bashku me ish shefin e policisë Sasho Mijallkov, e kanë blerë në Londër në vitin 2010. (O.XH)