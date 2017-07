Gruevski: Nuk planifikoj të ikë, por të fitoj në zgjedhje

Ish-kryeministri dhe lider i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski në seancën e sotme publike të Gjykatës së Apelit në lidhje me rastin e PSP “Titanik” për parregullsi zgjedhore, theksoi se nuk ka kryer kurrfarë vepre penale për shkak të së cilës do të frikësohej dhe do të ikte. Thotë se mezi pret që të fillojë gjykimi që ta dëshmojë pafajësinë e tij. Rasti i PSP, konsideron Gruevski, është përndjekje politike kundër tij dhe bashkëpunëtorëve të tij.

“Me kënaqësi do të paraqitem në çdo ftesë të gjykatës dhe mezi pres që ta dëshmoj pafajësinë time para opinionit. Kurrë nuk kam menduar që të ikë. Jam i bindur se nuk ekziston vepër penale që e kam bërë dhe nuk ka shkas që të frikësohem dhe të ikë. PSP udhëheq përndjekje politike kundër meje dhe bashkëpunëtorëve të mi. E di se nuk ka dhe nuk mund të ketë çfarëdo qoftë dëshmie sepse të tilla nuk ekzistojnë”, tha Gruevski. Ai shtoi se deri më tani ka pasur shumë raste që të ikë, sepse si kryetar i VMRO-DPMNE-së dhe kryeministër ka udhëtuar mjaft, por gjithmonë është kthyer.