Gruevski: Ashpër do të përgjigjemi nëse zgjidhet kryeparlamentari

VMRO-DPMNE do të përgjigjet ashpër dhe në mënyrë përkatëse nëse LSDM tenton në kundërshtim me rregulloren të emërojë kryetar të Kuvenit, ndërsa edhe populli nuk do të mbetet me duarkryq, porositi sot lideri i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski.

“Nëse LSDM hyn në skenar në sjellje të pa drejtë, të paligjshme, jo demokratike dhe në kundërshtim me rregulloren në Parlament duhet të dijë se VMRO-DPMNE do të reagojë ashpër, ndërsa duhet të presë se edhe populli në Maqeodni do të ketë reagim serioz, sipas atë që mund ta shohim këto ditë. Kjo do të ishte gabim i madh i LSDM-së në drejtim të prishjes së demokracisë dhe stabilitetit në Republikën e Maqedonisë”, tha Gruevski në përgjigjen e pyetjes së gazetarëve pas vizitiës në sallës së re në Shtëpinë e fëmijëve pa prindër “11 Tetori” në Shkup.

Ai theksoi se populli është mjaft i sensibilizuar dhe i vetëdisjëm se, siç tha, Zaevi ka marrë obligim dhe se merr faturë për to. Lideri i VMRO-DPMNE-së shtoi se populli është i vetëdijshëm, di çfarë ndodh dhe sheh çfarë obligimesh ka ndërmarrë Zaevi dhe tashmë 40 ditë çdo ditë reagon nëpër rrugë.