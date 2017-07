Grubi u takua me ambasadoren gjermane, Alt’hauzer

Deputeti Artan Grubi, kryetar i Komisionit parlamentar për çështje evropiane sot në Kuvendin e Maqedonisë, ka pritur në takim pune ambasadoren e Gjermanisë në Shkup, Kristine Alt’hauser.

Grubi dhe ambasadorja gjermane, siç theksohet në kumtesë, bashkëbiseduan rreth situatës dhe skenës politike në vend, çështjen e emrit, barazisë gjuhësore, reformat sistemore dhe integrimin në NATO dhe BE. Deputeti Grubi falënderoi ambasadoren gjermane për mbështetjen e madhe të Berlinit dhe të saj personale për një Maqedoni demokratike dhe të integruar tërësisht në NATO dhe në BE. Roli i Ambasadores gjermane Alt’hauser gjatë krizës politike ka qenë shumë konstruktiv dhe dashamirës për vendin dhe qytetarët. Grubi foli rreth ideve të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe kërkoi ndihmën e Berlinit për ta tejkaluar këtë sfidë me ç’rast u zotua për kryerjen e detyrave të shtëpisë në Shkup nëpërmjet të reformave sistemore. Grubi gjithashtu tha që arritja e një kompromisi për marrjen e ftesës për në NATO hap rrugën e stabilitetit të qëndrueshëm në vend dhe rajon. Bashkëbiseduesit diskutuan edhe për barazinë gjuhësore në përputhje me Marrëveshjen e Ohrit.