Gruaja më e vogël në botë që nuk i merr kush rekordin (VIDEO)

Në kohën kur u lansua video në kanalin youtube, ajo po bënte 18 vjeç, ndërkaq, ndjente se tashmë ishte rritur. Kur dilte jashtë, njerëzit mahniteshin sa shumë gjëra mund të bënte ajo si vajzë e vogël. Çdokush kishte bërë plane për partyn e ditëlindjes së saj. Letrat janë printuar për miqtë dhe familjarët dhe të gjithë ndihen të lumtur që vijnë të festojnë me të. Emri i saj është Jyoti Amge dhe është vajza me trupin më të vogël në botë. Për shtatë vite me radhë, ajo mban rekordin Ginis për vogëlsi.