Grafite me simbolin e fashizmit

Driton ZENKU

Gostivar, 10 prill – Sa herë që tensionohet situata politike, në shprehje vijnë porositë që shënohen në mjediset publike nga persona të panjohur. Së fundmi, në qytetin e Gostivarit janë vërejtur mbishkrime në gjuhë maqedonase. “Makedonija”, “MKD + simboli i fashizmit”, janë ndër parullat e shënuara në objektet që ndodhen te parku i madh i qytetit, shkruan gazeta KOHA. Autorët vazhdojnë të mbeten anonimë për organet e rendit, nga ku thonë që kanë filluar hetimet për identifikimin e autorëve. Edhe pse ky veprim sanksionohet me ligj, kurrsesi të merr fund. Nga Sektori i Punëve të Brendshme në Tetovë, thonë se për raste të tilla parashikohen sanksione rigoroze. Nga atje bëjnë të ditur se për personat që do të hasen duke shkuar grafite nëpër vende publike, mund ta pësojnë me burg deri tre vite apo me 1500 deri 2 mijë euro gjobë. “Shënimi i mbishkrimeve, sidomos mbishkrimet me përmbajtje vulgare dhe fyese nëpër monumente apo objekte të tjera publike, janë në kundërshtim të plotë me Ligjin për pastërti publike si dhe Ligjin për rendin dhe qetësinë publike. Ndesh me ligjin bie edhe vendosja e pllakatet e ndryshme që ende vazhdojnë të jenë prezent në regjionin e Pollogut. Për këtë qëllim, Sektori i Punëve të Brendshme në Tetovë, përsërit apelin, sidomos te gjeneratat e reja që të përmbahen nga dëmtimet e tilla të objekteve publike, përmendoreve historike, por edhe pajisjeve të tjera urbane”, theksoi Marjan Josifoski, zëdhënës i Policisë rajonale. Ai rithekson sanksionet që pasojnë kundër personave që shkojnë në kundërshtim me ligjin. “Sektori i Punëve të Brendshme në Tetovë bën me dije se dëmtimi ose mënjanimi i përmendoreve me karakter historik dhe kulturor, paraqet vepër për kundërvajtje dhe sanksionohet me gjobë ose burgim me 3 vite kohëzgjatje. Këto veprime i sanksionon edhe ligji për rend dhe qetësi publike, ku parashihen gjoba prej 1.500 deri 2.000 euro”, nënvizoi për KOHA, Josifoski. Mbishkrime të tilla janë evidente thuajse në çdo qosh të Gostivarit. Në të shumtën e rasteve, grafitet vërehen të shënuara nëpër muret e objekteve kolektive banesore dhe nëpër trafo stacione. Nga Komuna e Gostivarit thonë se janë realizuar disa projekte në drejtim të parandalimit dhe mënjanimit të kësaj dukurie. Me këtë rast, thonë se projekti “Muri urban“ i ndërmarrë nga Agjencia për Rini dhe Sport, ka filluar të implementohet edhe në Gostivarit. “Në koordinim me Agjencinë për Rini dhe Sport, Komuna e Gostivarit ka caktuar pesë lokacione publike, ku të rinjtë dhe adhuruesit e grafiteve, do të mund të shprehin afinitetet e tyre, pa cënuar mjediset e tjera publike”, thonë nga shërbimi për informim në Komunën e Gostivarit, nga ku cekin se projekti ka për qëllim të inkurajon potencialin kreativit tek gjeneratat e reja, dhe mbi gjitha të siguron mjedise të posaçme ku të rinjtë do të mund ta paraqesin kreativitetin e tyre me promovimin e mesazheve pozitive dhe njëkohësisht të vizatojnë grafite pa dëmtuar mjediset publike.

